ФАС планирует одобрить слияние Bayer и Monsanto до середины мая

По его словам, на следующей неделе пройдет встреча антимонопольного ведомства с компаниями: «Мы надеемся подвести уже некоторые итоги и двигаться дальше уже к завершению сделки». В конце марта Артемьев уже говорил, что ФАС рассчитывает одобрить данную сделку, но не называл конкретных сроков. Он отмечал: что Bayer и Monsanto предоставили всю необходимую информацию. «Это сделка не про морковку и не про капусту брокколи. Это сделка про big data, про платформенные решения, про комплексные решения в области точного земледелия, это сделка по технологии ускоренной селекции», — отмечал Артемьев.

Bayer договорилась приобрести Monsanto за $66 млрд еще в 2016 г. Их слияние может привести к созданию крупнейшего в мире производителя гербицидов и генетически модифицированных семян. Однако ФАС выставила условие для одобрения сделки: Bayer должна поделиться с российскими компаниями технологиями в области селекции семян, необходимыми для создания новых сортов и гибридов, применимых в российском климате, а также базами данных для цифрового земледелия. В итоге Bayer подала в суд на ФАС.