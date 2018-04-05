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«Мечел» за IV квартал увеличил долг на 0,2%
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«Мечел» за IV квартал увеличил долг на 0,2% 

Прайм 1 час назад
Долг "Мечела" по итогам 2017 года составил 426 миллиардов рублей, что на 0,2% выше показателя по состоянию на конец третьего квартала прошлого года (425 миллиардов рублей), следует из презентации компании.
Соотношение чистого долга к EBITDA за четвертый квартал увеличилось до 5,3 с 5,1. По итогам 2016 года этот показатель составлял 6,6. В 2017 году компания погасила по долгу 11,8 миллиарда рублей.
В настоящее время 78% задолженности группы реструктурировано, в рублях представлено 67% от общего объема долга. Основные российские государственные банки-кредиторы являются держателями 71% задолженности. Средняя процентная ставка по заемным средствам на апрель 2018 года составляет 8,1% и имеет тенденцию к снижению, отмечается в материалах.
Группа «Мечел» — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, поставляет продукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. В состав группы входят более 20 промышленных предприятий — производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основным акционером выступает председатель совета директоров Игорь Зюзин. В 2017 году «Мечел» сократил добычу угля на 9% — до 20,6 миллиона тонн.
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