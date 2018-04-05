Кубань досрочно вернула кредиты на 9,1 млрд рублей в апреле 2018 года

Таким образом, край рассчитался по привлеченным в 2013 и в 2016 годах средствам ПАО Сбербанк Банк ВТБ ПАО. Из указанного объема ПАО Сбербанк погашено 8,1 млрд рублей, ПАО ВТБ — 1 млрд рублей. «Министерство финансов региона проводит работу по управлению государственным долгом Краснодарского края , в том числе по снижению объема долга и расходов на его обслуживание. В целом по итогам 2018 года мы планируем снизить объем задолженности на 3,9 миллиарда рублей», — заявил министр финансов Краснодарского края Сергей Максименко Ранее глава региона Вениамин Кондратьев сообщал о том, что государственный долг Кубани снизился впервые с 2009 года — на 850 млн рублей по итогам прошлого года. Это стало возможно за счет грамотной финансовой политики, роста собственных доходов края, отказа от не первоочередных статей расхода, сообщает пресс-служба администрации края. Напомним, государственный долг региона в январе-феврале 2018 года сократился на 7,2% и составил 138,4 млрд рублей.