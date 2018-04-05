Ещё
Кубань досрочно вернула кредиты на 9,1 млрд рублей в апреле 2018 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус

Кубань досрочно вернула кредиты на 9,1 млрд рублей в апреле 2018 года 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Таким образом, край рассчитался по привлеченным в 2013 и в 2016 годах средствам ПАО Сбербанк и Банк ВТБ ПАО. Из указанного объема ПАО Сбербанк погашено 8,1 млрд рублей, ПАО ВТБ — 1 млрд рублей.
«Министерство финансов региона проводит работу по управлению государственным долгом Краснодарского края, в том числе по снижению объема долга и расходов на его обслуживание. В целом по итогам 2018 года мы планируем снизить объем задолженности на 3,9 миллиарда рублей», — заявил министр финансов Краснодарского края Сергей Максименко.
Ранее глава региона Вениамин Кондратьев сообщал о том, что государственный долг Кубани снизился впервые с 2009 года — на 850 млн рублей по итогам прошлого года. Это стало возможно за счет грамотной финансовой политики, роста собственных доходов края, отказа от не первоочередных статей расхода, сообщает пресс-служба администрации края.
Напомним, государственный долг региона в январе-феврале 2018 года сократился на 7,2% и составил 138,4 млрд рублей.
АиФ — Юг: последние новости
В Сочи горит пятиэтажное здание 5-летнего ребенка спасатели сняли с карниза 4 этажа в Геленджике На АЭС «Фукусима-1» ищут место утечки радиоактивной воды
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила307
В России введут новую меру пресечения51
«Крым захватим танками»410
Войска ВВО подняты по тревоге111
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова140
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение