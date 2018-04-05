Калининградка в суде доказала, что не должна платить кредит за умершую мать

Подробности рассказали в пресс-службе Правдинского районного суда.

Жительница района взяла кредит на 116 тысяч рублей под 22,5% годовых в 2014 году. Вернуть его она должна была в течение 60 месяцев. Но в 2016 году женщина скончалась. Банк обратился в суд, считая, что вернуть задолженность должна дочь умершей.

Суд установил, что женщина была застрахована банком на весь период действия кредитного договора. Страховым случаем является и смерть по любой причине, а выгодоприобретателем по всем страховым случаям является банк. Родственникам нужно было лишь предоставить банку свидетельства о смерти, оригинал амбулаторной карты или выписку из этой карты. Что дочь заемщицы и сделала. Причем вовремя. Выяснилось также, что страховая компания выплатила банку страховое возмещение в счёт погашения задолженности по кредитному договору.

«Поэтому суд пришел к выводу, что кредитные обязательства, взятые на себя умершей, были исполнены страховой компанией. Требования банка к дочери умершей признаны необоснованными», — сообщили в суде.