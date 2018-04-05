Компания ВТБ Страхование увеличила прибыль на 40%

В 2017 году чистая прибыль по ОСБУ выросла до 19,3 млрд рублей, что на 40% превышает показатель 2016 года. Общий объем сборов составил 81,2 млрд рублей, что на 36% больше, чем годом ранее. Из них доля премий в розничном сегменте составила 85%, в корпоративном — 15%. Общий объем выплат страховой компании достиг 10,9 млрд рублей. Собственные средства компании составили 29,6 млрд руб.

Серьезный рост взносов обеспечил ВТБ Страхование 4 место среди крупнейших страховщиков России (по данным ЦБ ). Компания по-прежнему продолжает удерживать лидерство в сегменте страхования от несчастных случаев и финансовых рисков. Занимает ведущие позиции на рынке страхования имущества физических и юридических лиц, страхования ответственности, авиакаско и каско водных судов, входящего перестрахования и ДМС. Помимо этого ВТБ Страхование является флагманом на рынке страхования здоровья, ежегодно расширяя линейку медицинских страховых продуктов как для частных лиц, так и для корпоративных клиентов.

Геннадий Гальперин , генеральный директор компании ВТБ Страхование, прокомментировал: «Несмотря на успешность большинства традиционных направлений бизнеса, мы постоянно ищем новые возможности для того, чтобы наша компания продолжала уверенно двигаться вперед. Мы создали мощный потенциал, позволяющий реализовывать самые амбициозные проекты — разрабатывать инновационные страховые продукты и выходить на новые рынки».

Также по итогам 2017 года крупнейшее международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s повысило рейтинг финансовой устойчивости ВТБ Страхование до «BBB-» — максимально высокой рейтинговой оценки среди страховых компаний с российским капиталом.