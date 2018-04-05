Кабмин одобрил поправки об аукционах «Газпрома» и «Роснефти» по спорным участкам в Арктике

В ближайшее время соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму

"Проект устанавливает возможность проведения аукционов на право пользования участками недр федерального значения континентального шельфа РФ среди лиц, имеющих право быть пользователями таких участков", — приводятся в сообщении словам главы Минприроды Сергея Донского

Таким правом сейчас обладают только «Газпром» и «Роснефть».

По словам министра, практика показала несовершенство существующей процедуры безаукционного предоставления права пользования участками недр континентального шельфа РФ, «что негативно сказывается на освоении недр в современных экономических условиях».

Как сообщалось ранее, в настоящее время установлен мораторий на выдачу лицензий на шельфе Арктики до фактического выполнения обязательств по уже выданным лицензиям. В интервью ТАСС Донской сообщал, что выдача лицензий может быть возобновлена по обращению «Роснефти» или «Газпрома».