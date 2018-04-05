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Кабмин одобрил поправки об аукционах «Газпрома» и «Роснефти» по спорным участкам в Арктике
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Кабмин одобрил поправки об аукционах «Газпрома» и «Роснефти» по спорным участкам в Арктике 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Правительство России на заседании в четверг одобрило разработанные Минприроды поправки в законодательство, предполагающие проведение аукционов между "Газпромом" и "Роснефтью" по спорным участкам на шельфе Арктики, следует из сообщения пресс— службы министерства.
В ближайшее время соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму.
"Проект устанавливает возможность проведения аукционов на право пользования участками недр федерального значения континентального шельфа РФ среди лиц, имеющих право быть пользователями таких участков", — приводятся в сообщении словам главы Минприроды Сергея Донского.
Таким правом сейчас обладают только «Газпром» и «Роснефть».
По словам министра, практика показала несовершенство существующей процедуры безаукционного предоставления права пользования участками недр континентального шельфа РФ, «что негативно сказывается на освоении недр в современных экономических условиях».
Как сообщалось ранее, в настоящее время установлен мораторий на выдачу лицензий на шельфе Арктики до фактического выполнения обязательств по уже выданным лицензиям. В интервью ТАСС Донской сообщал, что выдача лицензий может быть возобновлена по обращению «Роснефти» или «Газпрома».
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