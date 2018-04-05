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Орешкин назвал рост долговой нагрузки госкомпаний риском для государства
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Орешкин назвал рост долговой нагрузки госкомпаний риском для государства 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Рост долговой нагрузки компаний с госучастием далеко не всегда сопровождается ростом их прибыли и является риском для государства, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Выступая на Госсовете по развитию конкуренции, министр указал, что получение финансовых ресурсов не по принципу наибольшей эффективности получателя является одним из факторов искажения конкуренции.
"Во многом рост госсектора, о котором мы говорим, финансируется кредитными ресурсами. И проблема здесь в том, что значительный рост долга компаний с госучастием далеко не всегда сопровождается ростом их прибыли. Это говорит о недостаточной эффективности инвестиций и значительных рисках для государства в будущем — в долг таким компаниям, начиная с определенного уровня долговой нагрузки, дают исключительно по причине того, что за их спиной стоит казна", — сказал министр.
Орешкин также напомнил и о проблемах банковской системы. «За последние годы у ряда банков, даже уже находящихся в процедуре санации, активы росли на сотни миллиардов рублей — а это означает, что эти деньги вместо эффективных компаний реального сектора экономики получал кто-то другой. То, что такая практика постепенно сходит на нет, это, конечно же, положительный вклад в развитие экономики», — добавил он.
Еще одной угрозой для конкуренции Орешкин назвал теневую экономику. «Различия в налогообложении из-за уклонения от уплаты — это очень серьезный фактор искажения условия конкуренции», — отметил министр. Но эта проблема начинает уменьшаться на фоне развития цифровых технологий.
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