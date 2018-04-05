Более 39 млрд рублей поступило в бюджет Нижегородской области

Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета Нижегородской области увеличилось за I квартал 2018 года на 8,6% к аналогичному периоду 2017 года. Об этом сообщает министерство финансов региона.

По состоянию на 1 апреля 2018 года в консолидированный бюджет области поступило 39,8 млрд рублей доходов, что превышает уровень 2017 года на 5% или на 2 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы получены в сумме 35,8 млрд рублей что на 8,6% превышает уровень 2017 года. Расходы консолидированного бюджета исполнен в сумме 38,9 млрд рублей (101,8%).

Доходы областного бюджета получены в объеме 33 млрд рублей, что составляет 105% к уровню 2017 года, в том числе налоговые и неналоговые — в сумме 28,2 млрд рублей, что на 7,2% или 2 млрд рублей выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Расходы областного бюджета исполнены в объеме 32 млрд рублей -100,7% к уровню 2017 года.