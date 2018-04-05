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Более 39 млрд рублей поступило в бюджет Нижегородской области
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Более 39 млрд рублей поступило в бюджет Нижегородской области 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета Нижегородской области увеличилось за I квартал 2018 года на 8,6% к аналогичному периоду 2017 года. Об этом сообщает министерство финансов региона.
По состоянию на 1 апреля 2018 года в консолидированный бюджет области поступило 39,8 млрд рублей доходов, что превышает уровень 2017 года на 5% или на 2 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы получены в сумме 35,8 млрд рублей что на 8,6% превышает уровень 2017 года. Расходы консолидированного бюджета исполнен в сумме 38,9 млрд рублей (101,8%).
Доходы областного бюджета получены в объеме 33 млрд рублей, что составляет 105% к уровню 2017 года, в том числе налоговые и неналоговые — в сумме 28,2 млрд рублей, что на 7,2% или 2 млрд рублей выше показателей аналогичного периода прошлого года.
Расходы областного бюджета исполнены в объеме 32 млрд рублей -100,7% к уровню 2017 года.
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