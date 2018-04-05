Орловские аграрии получат 28 млрд рублей льготных кредитов на модернизацию в 2018 году

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Сельскохозяйственные предприятия Орловской области в 2018 году получат 27,7 млрд рублей в виде льготных инвестиционных кредитов на техническую и технологическую модернизацию производства, в том числе на приобретение тракторов, комбайнов и другой сельхозтехники, рассказали ТАСС в четверг в пресс-службе регионального правительства.

"Орловские аграрные предприятия заявили к получению в 2018 году льготных инвестиционных кредитов на 27,7 млрд рублей, всего заключено 75 соответствующих договоров. Основным направлениями использование кредитов является приобретение тракторов, комбайнов, прицепной и навесной сельскохозяйственной техники, строительство теплиц", — сказали в пресс-службе.

Почти половина заявок на получение инвестиционных кредитов приходится на долю крестьянско-фермерских хозяйств. «Малые предприятия оформили 31 заявку на сумму около 290 млн рублей», — отметили в правительстве.

Кроме того, от Орловской области в Минсельхоз РФ направлен список сельхозпроизводителей, которые планируют получить другой вид поддержки — льготные краткосрочные кредиты, на подготовку к посевной кампании. Сумма займов ожидается на уровне 182 млн рублей.

Инвестиционные кредиты предоставляются на срок от двух до пяти лет, краткосрочные — один-два года. По обоим видам займов годовая ставка не превышает 5%, добавили в пресс-службе.