Сбербанк снизил ставки по программам кредитования бизнеса

Сбербанк снизил ставки по программам из линейки предложений кредитов для малого и среднего бизнеса.

По программе «Экспресс-ипотека» ставки снижены с 15,5% годовых до 13,9% годовых. Финансирование по данной программе можно привлечь для приобретения коммерческой недвижимости, сданной в эксплуатацию, в сумме до 7 млн рублей с обязательным внесением первоначального взноса не менее 30%.

Продуктовый виджет

На 1,5 процентных пункта до 15,517,5% годовых снижены ставки по программе «Экспресс под залог». Денежные средства по этому кредиту можно получить на развитие бизнеса в сумме до 5 млн рублей, сроком на четыре года, под залог недвижимости или оборудования.

По всем программам итоговая процентная ставка зависит от финансового состояния заемщика, первоначального взноса, срока и суммы кредита, предоставляемого залога.