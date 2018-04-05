Сбербанк снизил ставки по программам кредитования бизнеса 

Сбербанк снизил ставки по программам из линейки предложений кредитов для малого и среднего бизнеса.
По программе «Экспресс-ипотека» ставки снижены с 15,5% годовых до 13,9% годовых. Финансирование по данной программе можно привлечь для приобретения коммерческой недвижимости, сданной в эксплуатацию, в сумме до 7 млн рублей с обязательным внесением первоначального взноса не менее 30%.
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На 1,5 процентных пункта до 15,517,5% годовых снижены ставки по программе «Экспресс под залог». Денежные средства по этому кредиту можно получить на развитие бизнеса в сумме до 5 млн рублей, сроком на четыре года, под залог недвижимости или оборудования.
По всем программам итоговая процентная ставка зависит от финансового состояния заемщика, первоначального взноса, срока и суммы кредита, предоставляемого залога.
«Во время недавнего снижения ставок по программам кредитования бизнеса ставки по этим кредитам оказались не затронутыми. Сбербанк понизил ставки и по этим программам, однако предложенные ставки по-прежнему остаются на уровне выше среднерыночного», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.