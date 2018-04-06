Автоградбанк в рамках акции снизил ставки по программам кредитования бизнеса

Изменения коснулись четырех кредитных программ. Так, по программе «Актив» ставки снижены с 13,9—14,5% годовых до 12,5—13,5% годовых. Ставки по кредиту «Коммерческая недвижимость» снижены до 11,9—12,9% годовых (ранее — 12,5—13,9% годовых). По программе «Микрокредит» ставки снижены на 1 процентный пункт до 14,5—14,9% годовых. По кредиту «Инвест» ставки снижены с 13,9—14,9% годовых до 12,9— 13,9% годовых.

Продуктовый виджет

Окончательный размер ставки по программам зависит от вида обеспечения, а по кредиту «Коммерческая недвижимость» — от величины первоначального взноса.