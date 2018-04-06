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Автоградбанк в рамках акции снизил ставки по программам кредитования бизнеса
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Автоградбанк в рамках акции снизил ставки по программам кредитования бизнеса 

Банки.ру 27 минут назад
Изменения коснулись четырех кредитных программ. Так, по программе «Актив» ставки снижены с 13,9—14,5% годовых до 12,5—13,5% годовых. Ставки по кредиту «Коммерческая недвижимость» снижены до 11,9—12,9% годовых (ранее — 12,5—13,9% годовых). По программе «Микрокредит» ставки снижены на 1 процентный пункт до 14,5—14,9% годовых. По кредиту «Инвест» ставки снижены с 13,9—14,9% годовых до 12,9— 13,9% годовых.
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Окончательный размер ставки по программам зависит от вида обеспечения, а по кредиту «Коммерческая недвижимость» — от величины первоначального взноса.
«Акция «Ставки снижены» запущена в рамках празднования банком своего дня рождения. Предложением могут воспользоваться, как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, сроки действия акции ограничены периодом со 2 апреля по 30 июня 2018 года», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
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