Золотовалютные резервы Украины сократились до $18,2 млрд

Национальный банк Украины сообщил о сокращении золотовалютных резервов страны.

Об этом говорится в заявлении регулятора.

Отмечается, что резервы сократились на 1,2% — до $18,2 млрд

«Международные резервы Украины на 1 апреля 2018 составляют $18 191,2 млн (в эквиваленте), по предварительным данным. За март они сократились на 1,2%, преимущественно в связи с осуществлением платежей правительства и Национального банка по государственному долгу», — указывается в отчёте НБУ.

Ранее стало известно, что Нацбанк Украины значительно ухудшил прогноз по золотовалютным резервам к концу 2019 года.