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Золотовалютные резервы Украины сократились до $18,2 млрд
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Сюрприз для олигархов, "пробирки позора" и другие события дня
Сюрприз для олигархов, "пробирки позора" и другие события дня

Золотовалютные резервы Украины сократились до $18,2 млрд 

RT на русском 37 минут назад
Национальный банк Украины сообщил о сокращении золотовалютных резервов страны.
Об этом говорится в заявлении регулятора.
Отмечается, что резервы сократились на 1,2% — до $18,2 млрд
«Международные резервы Украины на 1 апреля 2018 составляют $18 191,2 млн (в эквиваленте), по предварительным данным. За март они сократились на 1,2%, преимущественно в связи с осуществлением платежей правительства и Национального банка по государственному долгу», — указывается в отчёте НБУ.
Ранее стало известно, что Нацбанк Украины значительно ухудшил прогноз по золотовалютным резервам к концу 2019 года.
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