Ещё
Anton и Petrofac заключили контракт на эксплуатацию месторождения Меджнун в Ираке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Anton и Petrofac заключили контракт на эксплуатацию месторождения Меджнун в Ираке 

Прайм 1 час назад
Китайская Anton Oilfield Services и британская Petrofac подписали соглашение об эксплуатации иракского нефтяного месторождения Majnoon (Меджнун), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителей компаний.
"Министерство нефти Ирака в четверг подписало двухлетний контракт с Anton Oilfield Services и Petrofac на эксплуатацию нефтяного месторождения Меджнун", — передает агентство слова источников.
Компании будут работать на нефтяном месторождении от имени иракской государственной нефтяной компании Basra Oil Company (BOC), которая осуществляет там операции совместно с Royal Dutch Shell.
В начале ноября 2017 года СМИ писали о планах Shell покинуть проект по разработке Majnoon (Меджнун). Сообщалось, что компания остановит работу на проекте до конца июня 2018 года и передаст его в эксплуатацию Basra Oil Co.
Petrofac — провайдер нефтесервисных услуг для нефтегазовой промышленности. Штаб-квартира компании находится в Лондоне. Штат насчитывает 13,5 тысячи сотрудников. Anton Oilfield Services Group занимается оказанием комплексных технических услуг по разработке нефтегазовых месторождений. Компания была основана в 1999 году, ее штаб-квартира располагается в Пекине.
Прайм: последние новости
"Роснефть" вернула лидерство по капитализации "Дыра" в капитале московского банка "Мастер-Капитал" составила 1 млрд руб "Русал" проведет делистинг с биржи Euronext в Париже
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила133
Войска ВВО подняты по тревоге124
«Крым захватим танками»385
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова130
В Подмосковье обвалились цены на дачи104
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение