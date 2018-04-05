Fitch: избыток ликвидности в банковском секторе РФ сократился 

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ЦБ обновит инструкцию о мерах воздействия на банки

ЦБ: «дыра» в балансе банка «Преодоление» составила 38 млн рублей

Двухмесячная чистая прибыль группы ВТБ по МСФО выросла на 49,5% до 30,5 млрд рублей