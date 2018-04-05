Источники: «РЕСО-Гарантия» в ходе IPO разместит 15-20% акций

"На данный момент, планируется размещение 15-20% и привлечение как минимум $500 млн в ходе сделки", — сказал один из источников. Два других собеседника ТАСС подтвердили эту информацию.

По их словам, бумаги рынку предложат основные акционеры «РЕСО-Гарантии» — братья Саркисовы и французский страховщик AXA. Также они уточнили, что сделки в апреле уже не будет — она состоится не ранее июня.