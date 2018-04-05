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Источники: «РЕСО-Гарантия» в ходе IPO разместит 15-20% акций
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Источники: «РЕСО-Гарантия» в ходе IPO разместит 15-20% акций 

ТАСС 53 минуты назад
МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Мари Месропян/. Страховая компания «РЕСО-Гарантия» намерена разместить в ходе IPO на Московской бирже 15-20% акций и привлечь не менее $500 млн, сообщили ТАСС источники на финансовом рынке.
"На данный момент, планируется размещение 15-20% и привлечение как минимум $500 млн в ходе сделки", — сказал один из источников. Два других собеседника ТАСС подтвердили эту информацию.
По их словам, бумаги рынку предложат основные акционеры «РЕСО-Гарантии» — братья Саркисовы и французский страховщик AXA. Также они уточнили, что сделки в апреле уже не будет — она состоится не ранее июня.
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