Структура «Агрокома» требует 3,3 млрд руб. с обанкротившегося соинвестора строительства Hyatt в Ростове

Согласно картотеке Арбитражного суда Ростовской области , 3 апреля суд принял в производство три соответствующих заявления компании на 3,3 млрд рублей, 30,5 млн рублей и 7,2 млн рублей.

Кроме того, «Агроком холдинг» намерен заменить собой в реестре кредиторов Русский национальный банк (РНБ). Соответствующее заявление суд принял в производство также 3 апреля.

Все эти иски «Агроком холдинга» будут рассмотрены 14 мая. К этому заседанию компания должна представить доказательства исполнения обязательств по договору уступки и оплаты права требования.

Как сообщалось, в январе 2018 года Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру реструктуризации долгов И. Горина по заявлению РНБ в связи с наличием долга в размере 156,95 млн рублей. Финансовым управляющим бизнесмена назначен Сергей Лебедь (ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» по Южному федеральному округу). Заслушать его отчет суд планирует 29 мая.

Сообщалось также, что ОАО «Интурист в Ростове-на-Дону» и гостиничный оператор Hyatt в 2007 году подписали соглашение об управлении гостиницей Hyatt Regency Rostov Don-Plaza, на строительство которой планировалось направить $150 млн Заказчиком строительства является ООО «МКЦ-РосЕвроДевелопмент». Изначально ввод объекта планировался в 2014 году, затем срок несколько раз отодвигался. Объект включен в программу подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В марте 2018 года многоотраслевой холдинг «Группа Агроком» стал оператором по достройке международного конгресс-центра с отелем Hyatt Regency Rostov-Don Plaza. Соответствующий договор был заключен между инвестиционной компанией Внешэкономбанка — «ВЭБ Капитал» и «Группой Агроком». Согласно документу, холдинг выкупает задолженность перед ВЭБом со стороны прежнего заказчика строительства центра — «МКЦ-РосЕвроДевелопмент». Договор рассчитан на 7 лет, его финансовые условия не разглашаются.

Отель Hyatt рассчитан на 188 гостевых номеров и 37 апартаментов, будет иметь 12 конгресс-залов, банкетные залы, офисы, фитнес— и спа-центр с бассейном, подземные и надземные стоянки на 223 места. Планируется, что комплекс ежегодно будет обслуживать 400 тыс. гостей отеля, посетителей мероприятий и торговой галереи.

Многоотраслевой холдинг «Агроком» образован в августе 2004 года. В него также входят предприятия мясоперерабатывающего комплекса (группа компаний «ТАВР»), табачный бизнес-комплекс (группа компаний «Донской табак»), другие компании.