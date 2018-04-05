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Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк «Солидарность»
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Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк «Солидарность» 

Аргументы и Факты 54 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
Арбитражный суд Москвы по заявлению Центробанка РФ признал банкротом столичный банк «Солидарность», сообщает РИА Новости.
В отношении организации открыта процедура конкурсного производства сроком на один год. Конкурсным управляющим утвердили Агентство по страхованию вкладов.
В январе регулятор оценил «дыру» в капитале банка в 7,15 миллиарда рублей.
По состоянию на 15 декабря прошлого года введенная ЦБ РФ временная администрация оценивала активы «Солидарности» в 2,98 миллиарда рублей при обязательствах в 10,13 миллиарда рублей.
С 15 декабря 2017 года регулятор отозвал у организации лицензию на осуществление банковских операций, поскольку она не исполняла требования законодательства РФ и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность. Также Центробанк учел наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
На момент отзыва лицензии банк был участником системы страхования вкладов. По данным РИА Рейтинг, по величине активов на 1 ноября 2017 года он занимал 184-е место в банковской системе РФ.
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