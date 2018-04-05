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Цены на региональный творог подскочили перед Пасхой
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Цены на региональный творог подскочили перед Пасхой 

Ivyborg.ru 58 минут назад
Производители творога и говядины в марте подняли цены на свою продукцию. Цена домашней птицы наоборот снизилась. Такие данные приводит центр статистики Петростат
За март 2018 года цена за тонну произведенного творога выросла на 1,7% и составила 243 756 рубля. За год творог подорожал на 5%. Также на 6% подорожала и областная говядина, тонна которой в марте составила 245 980 рублей.
Из подешевевшего продовольствия, произведенного в регионе, можно отметить мясо домашней птицы, тонна которого стоила 73 309 рублей, что на 5,1% меньше, чем месяц ранее. Доступнее стала свинина, цена на которую упала на 1,9% до 143 533 рублей за тонну.
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