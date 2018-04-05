ЦБ обновит инструкцию о мерах воздействия на банки

Банк России разработал проект инструкции «О порядке применения к кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74 федерального закона „О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)“. Как следует из пояснительной записки к документу, после вступления в силу он заменит собой инструкцию Банка России от 31 марта 1997 года № 59 „О применении к кредитным организациям мер воздействия“.

Новая инструкция устанавливает перечень мер, которые могут быть применены к кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) в случаях нарушения федеральных законов, издаваемых в соответствии с ними нормативных актов и предписаний, непредставления информации, представления неполной или недостоверной информации, непроведения обязательного аудита, нераскрытия информации о своей деятельности и аудиторского заключения по ней.

К таким мерам относятся требование об устранении выявленных нарушений, штраф и ограничение (запрет) на проведение отдельных операций, указано в пояснительной записке. Меры применяются за нарушения, выявленные в деятельности кредитной организации (банковской группы), в том числе в деятельности ее филиалов, внутренних структурных подразделений, а также в случае, если эти нарушения или совершаемые кредитной организацией банковские операции или сделки создали реальную угрозу интересам кредиторов (вкладчиков) и стабильности банковской системы РФ

Отметим, что меры, упомянутые в проекте новой инструкции, в значительной степени дублируют перечисленные в статье 74 закона о ЦБ.

Так, за нарушение федеральных законов, нормативных актов и предписаний, непредставление информации, представление неполной или недостоверной информации, непроведение обязательного аудита, нераскрытие информации о деятельности и аудиторского заключения кредитная организация может получить требование об устранении выявленных нарушений, штраф в размере до 0,1% минимального размера уставного капитала, ограничение на срок до шести месяцев на проведение отдельных операций, в том числе с головной кредитной организацией банковской группы, головной организацией банковского холдинга, участниками банковской группы, участниками банковского холдинга, связанными лицами.

Уточняется, что минимальный размер уставного капитала, используемый для установления предельной величины и расчета суммы штрафа, определяется исходя из статьи 11 ФЗ „О банках и банковской деятельности“. В действующей редакции закона это 1 млрд рублей для вновь регистрируемого банка с универсальной лицензией, 300 млн рублей для вновь регистрируемых банка с базовой лицензией или небанковской кредитной организации — центрального контрагента и 90 млн рублей для вновь регистрируемой „обычной“ НКО.

В числе мер, которые могут быть применены к кредитной организации в случае неисполнения в установленный срок предписаний об устранении нарушений, а также в случае, если эти нарушения или совершаемые банковские операции и сделки создали реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков, указаны штраф в размере до 1% размера оплаченного уставного капитала (но не более 1% минимального размера уставного капитала); требования об осуществлении мероприятий по финансовому оздоровлению кредитной организации, в том числе об изменении структуры ее активов; требования о замене топ-менеджеров и об ограничении на срок до трех лет размера компенсационных/стимулирующих выплат для них; требования о реорганизации кредитной организации.

Также к числу таких мер могут относиться запрет на осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций, в том числе внутри банковской группы (холдинга) и со связанными лицами, на срок до года. Помимо запрета на операции по счетам и депозитам физических и юридических лиц (в проекте инструкции представлен подробный перечень таких операций) предусмотрена возможность ограничения Центробанком на срок до одного года максимальной процентной ставки, которую кредитная организация определяет в договорах банковского вклада, заключаемых (пролонгируемых) в период действия ограничения, но допускается ограничение до уровня не ниже двух третей ставки рефинансирования ЦБ по вкладам в рублях и не ниже ставки LIBOR по вкладам в валюте. В расчет процентной ставки включаются в том числе любые непроцентные платежи банка в адрес вкладчиков-физлиц и передаваемые им доходы в натуральной форме.

При введении ограничения на кассовое обслуживание юридических лиц в части выдачи наличных денег с их банковских счетов разрешается выдача кредитной организацией наличных денег на заработную плату и выплаты социального характера. При введении ограничения на кассовое обслуживание физических лиц в части выдачи наличных денег с их банковских счетов разрешается выдача наличных денег в пределах сумм, внесенных физическими лицами на их банковские счета (счета по вкладам) до введения ограничения, а также поступающих на их счета безналичных денежных средств по заработной плате, выплатам социального характера, начисленных процентов.

Среди возможных запретов также временный (на срок до года) запрет на куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, на выдачу банковских гарантий, на переводы без открытия счета, на открытие кредитной организацией филиалов.

У Центробанка сохраняется возможность назначить в банк временную администрацию на срок до шести месяцев. Также регулятор может запретить реорганизацию кредитной организации, если в результате возникнут основания для применения мер по предупреждению ее банкротства.

Кроме того, ЦБ может потребовать, чтобы участники кредитной организации, имеющие возможность влиять на решения менеджмента, предприняли действия для увеличения капитала кредитной организации до размера, обеспечивающего соблюдение ею обязательных нормативов.

В тексте инструкции содержится и пункт о том, что Банк России вправе отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций по основаниям, предусмотренным статьей 20 федерального закона „О банках и банковской деятельности“.

Из проекта документа также следует, что ЦБ может применить к головной кредитной организации банковской группы ряд мер „за нарушения в связи с участием в банковской группе“.

В проекте нового документа устанавливается порядок применения мер к кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы). При принятии решения о применении меры Банк России учитывает характер допущенного нарушения, причины, обусловившие его возникновение, и степень влияния на экономическое положение (финансовую устойчивость) кредитной организации, ее общее финансовое состояние, положение на федеральном и региональном рынке банковских услуг, наличие согласованного с регулятором плана мер по финансовому оздоровлению или плана восстановления финансовой устойчивости, а также степень влияния на бесперебойность функционирования платежных систем, субъектом которых является кредитная организация.

Инструкцией устанавливается перечень источников информации, в ходе проверки или анализа которой ЦБ выявляет нарушения в деятельности кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы). Это могут быть, например, анализ отчетности, проверки.

В числе прочего в новой инструкции определяются случаи, когда Банк России не вправе применять меры: например, если со дня совершения нарушения истекло пять лет или если нарушены положения документов, не являющихся нормативными актами или предписаниями Банка России.

Также проект инструкции определяет право Банка России обратиться в суд с иском о взыскании с кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) штрафов или применения иных санкций, установленных федеральными законами, не позднее чем через шесть месяцев со дня составления акта об обнаружении нарушения.

Предполагается, что инструкция вступит в силу по истечении десяти дней после ее официального опубликования.