Ещё
«Ингосстрах» застрахует «Лужники» на 36,74 млрд рублей на период ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ингосстрах» застрахует «Лужники» на 36,74 млрд рублей на период ЧМ-2018 

Rambler News Service 36 минут назад
Страховая компания «Ингосстрах» застрахует движимое и недвижимое имущество и сопутствующие объекты стадиона «Лужники» на 36,74 млрд рублей, свидетельствуют данные портала госзакупок.
В ходе конкурса «Ингосстрах» снизил цену контракта с 44,6 млн рублей до 33,5 млн рублей.
Период страхования — с 30 мая по 18 июля 2018 года. Договор заключается с покрытием на базе «все риски» и включает в себя возмещение ущерба от пожара, стихийных бедствий, аварий, краж, хулиганства и т.д.
Матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут в период с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
Rambler News Service: последние новости
«Газпром» и Snam обсуждают сотрудничество по газотранспортным проектам Бизнес-омбудсмен Титов получил обращение от сотрудника входящей в группу «Сумма» компании «Мечел» в 2017 году увеличил выпуск стали на 1%, но снизил добычу угля на 9%
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге113
«Крым захватим танками»327
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова126
В Подмосковье обвалились цены на дачи98
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством115
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение