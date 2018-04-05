«Ингосстрах» застрахует «Лужники» на 36,74 млрд рублей на период ЧМ-2018

Страховая компания «Ингосстрах» застрахует движимое и недвижимое имущество и сопутствующие объекты стадиона «Лужники» на 36,74 млрд рублей, свидетельствуют данные портала госзакупок.

В ходе конкурса «Ингосстрах» снизил цену контракта с 44,6 млн рублей до 33,5 млн рублей.

Период страхования — с 30 мая по 18 июля 2018 года. Договор заключается с покрытием на базе «все риски» и включает в себя возмещение ущерба от пожара, стихийных бедствий, аварий, краж, хулиганства и т.д.