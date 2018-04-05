Суд отклонил иск ЦППК к Минфину о взыскании 1,5 млрд руб. за перевозку льготников 

Представитель Центральной пригородной пассажирской компании отметил, что расходы на перевозку льготных категорий пассажиров превысили сумму контракта, который был заключён с министерством труда. ЦППК требовала взыскать необоснованное обогащение с Минфина.
РЖД, Федеральная пассажирская компания, а также пригородные компании часто судятся по поводу своих выпадающих доходов из-за перевозки льготников и из-за государственного регулирования цен на билеты. Поначалу суды первой инстанции эти иски удовлетворяли, но позже вышестоящие суды выработали подход, обосновывающий отказ в исках.