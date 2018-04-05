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«Норникель» инвестирует в экологические проекты 250 млрд до 2023 года
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«Норникель» инвестирует в экологические проекты 250 млрд до 2023 года 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
4 апреля в Москве прошла конференция «Экологическая модернизация производственно-промышленного сектора экономики России» по итогам Года экологии. В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, руководители крупных промышленных компаний, инвесторы, аналитики.
Первым на конференции выступил Андрей Колодкин, директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Он подвел итоги Года экологии, проиллюстрировав ситуацию цифрами. «Сумма вложений в природоохранные мероприятия, модернизацию составила 160 млрд рублей. Из них 92 млрд только за 2017. Проведено 167 мероприятий», — сказал Колодкин.
Отмечалось, что наряду с проблемой утилизации бытовых отходов высокие экологические риски сохраняются в добывающей и перерабатывающей промышленности. Поэтому особое значение имеют меры по снижению воздействия на окружающую среду в данных отраслях.
Директор департамента промышленной безопасности, охраны труда и экологии компании «Норникель» Игорь Рахимов на конференции сообщил, что результатом комплексной модернизации должно стать кардинальное изменение «экологического ландшафта» — «с более чем четырехкратным снижением выбросов в Норильском промышленном районе, а также сведению к минимуму выбросов на Кольском полуострове».
Всего в модернизацию производства «Норникель» планирует инвестировать до 2023 года 1 трлн руб. Из них в проекты экологической направленности — 250 млрд руб. В частности, важнейшим этапом экологической программы компании является реализация «Серного проекта», в рамках которого «Норникель» выбрал технологию утилизации диоксида серы в Заполярном филиале компании. Предусмотрено производство серной кислоты с последующей ее нейтрализацией.
Председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов подчеркнул, что государство внимательно следит за деятельностью компаний, а также другой активностью в сфере экологии. «Мы запустили сейчас свой парламентский мониторинг того, что происходит в регионах с мусорным коллапсом. В скором времени мы заслушаем те регионы, у которых есть уже положительный опыт решения таких проблем», — подчеркнул Бурматов.
2017 год, который прошел в России под знаком экологии, закончился, но деятельность служб, отвечающих за охрану окружающей среды, не прекращается. Работу в экологической сфере планируют выводить на уровень системной ежедневной обязанности властей и граждан.
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