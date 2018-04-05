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Банк «СИАБ» понизил ставки по вкладам в рублях
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Банк «СИАБ» понизил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 49 минут назад
Банк «СИАБ» принял решение снизить ставки по рублевым депозитам.
Доходность вклада «Искусство роста» (от 50 тыс. рублей на 31, 91 и 181 день) составит 5,5-6,5% годовых (вместо 7—7,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.
«На высоте» (от 100 тыс. рублей на 365 дней) открывается под 6,75% (прежде — под 7,5%), а «Ежемесячный Плюс» (от 50 тыс. рублей на 91, 181 и 365 дней) — под 5,25—6,5% годовых (ранее — под 6,5—7%). Проценты ежемесячно капитализируются.
«SIAB-VIP» (от 2,5 млн рублей на 365 дней) оформляется под 6,75% годовых (вместо 7,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
Доходность «Инвестиционного» (от 5 млн рублей на 365 дней) составит 6% годовых (вместо 7%). Проценты на сумму вклада начисляются в день, следующий за днем поступления в банк, и перечисляются на счет по вкладу до востребования. Далее они переводятся по указанным в заявлении вкладчика реквизитам на счет доверительного управления.
Дополнительные взносы предусмотрены для вклада «Искусство роста».
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