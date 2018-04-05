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«Роснефть» вернула лидерство по капитализации
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«Роснефть» вернула лидерство по капитализации 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Роснефть" вернула лидерство по рыночной капитализации среди компаний нефтегазового сектора РФ, следует из данных Московской биржи.
К 14.55 мск капитализация "Роснефти" составляла почти 3,436 триллиона рублей, что выше капитализации "Лукойла" (3,377 триллиона рублей) и "Газпрома" (3,339 триллиона рублей).
К текущему моменту акции "Роснефти" росли в стоимости на 1,45%, до 324,25 рубля, акции "Лукойла" — на 0,83%, до 3971,5 рубля, акции "Газпрома" поднялись на 0,71%, до 141,17 рубля.
Компания "Лукойл" вышла по итогам торгов среды, 28 марта, на первое место по капитализации среди компаний нефтегазовой отрасли РФ, "Роснефть", пытаясь обогнать "Газпром", все-таки осталась на третьем месте. Капитализация "Лукойла" тогда составила 3,34 триллиона рублей, "Роснефти" — почти 3,273 триллиона, "Газпрома" — 3,325 триллиона рублей.
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