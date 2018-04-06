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Корпоративный бизнес ВТБ в Калининградской области по итогам 2017 года нарастил ключевые финансовые показатели
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Корпоративный бизнес ВТБ в Калининградской области по итогам 2017 года нарастил ключевые финансовые показатели 

РЖД-Партнер 40 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Объем кредитно-гарантийного портфеля корпоративных клиентов ВТБ в Калининградской области по итогам 2017 года увеличился за год на 47,2%. Тогда как объем кредитно-гарантийного портфеля компаний среднего и малого бизнеса увеличился за год на 46,6%. В структуре кредитного портфеля корпоративного бизнеса ВТБ в Калининградской области наибольшую долю — 70,1% — занимают пищевая промышленность и сельское хозяйство. На втором месте, с долей в 11%, располагается оптово-розничная торговля, а третье место — с долей в 7,9% — занимает сфера жилищного и коммерческого строительства.
«В регионе мы отмечаем увеличение кредитной активности, о чем свидетельствует рост наших ключевых бизнес показателей практически по всем направлениям деятельности банка. Уверена, в этом году мы продолжим активно развиваться как на рынке кредитования компаний Калининградской области, так и на рынке привлечения денежных средств корпоративных клиентов», — отметила Елена Шендерюк, управляющий корпоративным бизнесом ВТБ в регионе.
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