Поступления в бюджет Саратовской области от промпредприятий за год увеличились на 12%

"Предприятия промышленности в 2017 году перечислили в консолидированный бюджет региона налогов на сумму более 26,1 млрд рублей. Данный показатель на 11,4% превосходит результаты 2016 года", — сказал Комаров.

"Росэнергоатом" и "Северсталь". Собеседник агентства уточнил, что всего налоги от промышленности составили почти 40% от общего числа поступлений. Это связано с тем, что в области работает несколько крупных промышленных компаний — таких как "Газпром"

"Промышленность в области действительно развивается — все больше компаний начинают работать на экспорт, запускают новые линии и производства. Именно с этим связан такой значительный рост по отчислениям, поступившим в бюджет. Мы надеемся на положительную динамику и в дальнейшем -для этого область помогает промпредприятиям субсидиями, в том числе, на модернизацию производств", — подчеркнул Комаров.