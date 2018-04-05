Путин раскритиковал региональный протекционизм

Президент России Владимир Путин обратил серьезное внимание на проблему протекционизма производителей в российских регионах и назвал его недопустимым, отметив, что местный производитель — значит российский.

"Здесь хотел бы обозначить еще одну важную проблему — тенденции к развитию так называемого регионального протекционизма, мотивы таких действий понятны — регионы стремятся создать благоприятные условия для местных производителей, упростить им доступ на рынок", — сказал Путин на заседании Госсовета в четверг.

"Хочу, чтобы вы сейчас ко мне все повернулись и все услышали", — обратил внимание всех присутствующих на Госсовете глава государства.

"Местный производитель — это значит российский, не какой-то квасной, это чрезвычайно важно, а мы наблюдаем региональный протекционизм даже у тех регионов, которые у нас в передовиках находятся, которые показывают хорошие результаты развития, это абсолютно недопустимо, обращаю ваше внимание на это", — призвал президент.

При этом Путин согласился с тем, что "можно и нужно использовать региональные преференции для поддержки бизнеса, а значит, для повышения занятости и доходов жителей для пополнения бюджетов".