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Путин раскритиковал региональный протекционизм
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Путин раскритиковал региональный протекционизм 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин обратил серьезное внимание на проблему протекционизма производителей в российских регионах и назвал его недопустимым, отметив, что местный производитель — значит российский.
"Здесь хотел бы обозначить еще одну важную проблему — тенденции к развитию так называемого регионального протекционизма, мотивы таких действий понятны — регионы стремятся создать благоприятные условия для местных производителей, упростить им доступ на рынок", — сказал Путин на заседании Госсовета в четверг.
"Хочу, чтобы вы сейчас ко мне все повернулись и все услышали", — обратил внимание всех присутствующих на Госсовете глава государства.
"Местный производитель — это значит российский, не какой-то квасной, это чрезвычайно важно, а мы наблюдаем региональный протекционизм даже у тех регионов, которые у нас в передовиках находятся, которые показывают хорошие результаты развития, это абсолютно недопустимо, обращаю ваше внимание на это", — призвал президент.
При этом Путин согласился с тем, что "можно и нужно использовать региональные преференции для поддержки бизнеса, а значит, для повышения занятости и доходов жителей для пополнения бюджетов".
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