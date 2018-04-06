«Ланит»: контракт с ЦБ был расторгнут неправомерно 

«Компания считает, что срыв сроков произошел не по ее вине и контракт расторгнут неправомерно», — отметили Банки.ру в пресс-службе компании.
В ней подчеркнули, что компания «Ланит» предприняла все усилия, чтобы выполнить проект в срок.
«Создание перспективной платежной системы — чрезвычайно сложный IT-проект, который практически не имеет аналогов в мире. За три года была проделана огромная совместная работа, собраны детальные требования к системе и разработана существенная часть программного обеспечения для запуска системы в постоянную эксплуатацию», — говорится в сообщении.
К моменту публикации материала порталу Банки.ру не удалось получить оперативный комментарий от ЦБ.
Согласно условиям контракта, компания должна была разработать Перспективную платежную систему (ППС) для Банка России.
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