Ещё
IT-холдинг «Ланит» подал в суд на ЦБ из-за «неправомерного» разрыва контракта на 2 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

IT-холдинг «Ланит» подал в суд на ЦБ из-за «неправомерного» разрыва контракта на 2 млрд рублей 

RB.ru 2 часа назад
Фото: RB.ru
В 2014 году ЦБ решил поменять существующую платежную систему, которая он использует для предоставления платежных услуг банкам и госорганам, на новую (ППС). Текущая версия системы существует еще более 25 лет.
Новая система (ППС) должна была стать единым централизованным IT-решением, работающим с 1:00 до 21:00. Ее запуск планировался на 2019 году, поэтому в 2014 году регулятор провел конкурс, где победил «Ланит» (сумма контракта составила 2 млрд рублей).
По условиям, «Ланит» должен был разработать техническую платформу для бесперебойного проведения платежей и расчетов участников системы вне зависимости от их географического расположения и часового пояса.
ЦБ ожидал, что система будет использовать компоненты программного обеспечения отечественного и зарубежного производства, где основой должна была стать система итальянской компании SIA S. p. A.
Сумма контракта составила примерно 2 млрд рублей, сообщал CNews. За несколько лет ЦБ перечислил «Ланиту» примерно 1,5 млрд рублей, знают два источника «Ведомостей», но в конце 2017 года ЦБ решил, что система его не устраивает и отказался от ее использования.
Собеседники издания рассказали, что «Ланит» не успел в обозначенный для него срок создать ППС, к тому же ему не удалось внедрить SIA. ЦБ решил не передвигать дедлайн и доделать систему собственными силами. В ЦБ заявили, что планируют запустить систему в срок — до 2 июля 2018 года, несмотря на расторжение договора с «Ланитом». Там добавили, что компания неоднократно нарушала сроки исполнения и требования к качеству работ, но в чем заключались эти нарушения, не уточнили.
В «Ланите», в свою очередь, заявили, что за три года проделали огромную совместную ПО для запуска системы. Срыв срока, как говорят в компании, произошел не по их вине, а контракт расторгнут неправомерно.
RB.ru: последние новости
ФАС разрешила «Сбербанку» и «Яндексу» создать торговую площадку на базе «Яндекс.Маркета» Видео: Первый беспилотник «Почты России» разбился сразу после взлета «Аэрофлот» запустит услугу безлимитного интернета на борту за 1000 рублей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая159
Россиянам посоветовали отказаться от доллара254
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова57
«Новичок» оказался родом из-под Саратова167
США отказались дружить с РФ366
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
02:58
Весна будет капризничать
Погода Статьи
05:07
Лукашенко вступился за украинца на «Евровидении»
В мире Статьи
00:46
«Новичок» оказался родом из-под Саратова
В мире
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
00:34
США анонсировали новые санкции
В мире Конфликты
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение