IT-холдинг «Ланит» подал в суд на ЦБ из-за «неправомерного» разрыва контракта на 2 млрд рублей

В 2014 году ЦБ решил поменять существующую платежную систему, которая он использует для предоставления платежных услуг банкам и госорганам, на новую (ППС). Текущая версия системы существует еще более 25 лет.

Новая система (ППС) должна была стать единым централизованным IT-решением, работающим с 1:00 до 21:00. Ее запуск планировался на 2019 году, поэтому в 2014 году регулятор провел конкурс, где победил «Ланит» (сумма контракта составила 2 млрд рублей).

По условиям, «Ланит» должен был разработать техническую платформу для бесперебойного проведения платежей и расчетов участников системы вне зависимости от их географического расположения и часового пояса.

ЦБ ожидал, что система будет использовать компоненты программного обеспечения отечественного и зарубежного производства, где основой должна была стать система итальянской компании SIA S. p. A.

Сумма контракта составила примерно 2 млрд рублей, сообщал CNews . За несколько лет ЦБ перечислил «Ланиту» примерно 1,5 млрд рублей, знают два источника «Ведомостей» , но в конце 2017 года ЦБ решил, что система его не устраивает и отказался от ее использования.

Собеседники издания рассказали, что «Ланит» не успел в обозначенный для него срок создать ППС, к тому же ему не удалось внедрить SIA. ЦБ решил не передвигать дедлайн и доделать систему собственными силами. В ЦБ заявили, что планируют запустить систему в срок — до 2 июля 2018 года, несмотря на расторжение договора с «Ланитом». Там добавили, что компания неоднократно нарушала сроки исполнения и требования к качеству работ, но в чем заключались эти нарушения, не уточнили.

В «Ланите», в свою очередь, заявили, что за три года проделали огромную совместную ПО для запуска системы. Срыв срока, как говорят в компании, произошел не по их вине, а контракт расторгнут неправомерно.