Сбербанк размещает выпуск собственных структурных облигаций на сумму 1 млрд рублей

13 апреля 2018 года состоится размещение биржевых структурных облигаций с доходностью, зависящей от курса американских депозитарных расписок (АДР) на акции ПАО Сбербанк

Биржевая структурная облигация на АДР на акции ПАО Сбербанк (далее — БСО) — долговая ценная бумага, гарантирующая ее держателю в день окончания обращения (09.10.2021) возврат 100% вложенных средств и дающая право на получение дохода от роста курса АДР на Лондонской фондовой бирже. За период с 01.01.2015 по 01.04.2018 АДР на акции ПАО Сбербанк выросли на 372% *.

Коэффициент участия в росте — 65%. Например, при росте цены АДР за время жизни продукта на 50%, инвестиционный доход составит 32,5% или 9,3% годовых.

Приобрести облигации можно в офисах Сбербанка за один визит, включая открытие брокерского счета и перечисление денежных средств, а также подробную консультацию по продукту. Подать заявление (заявку) на участие в размещении можно в период со 2 по 13 апреля включительно.

Срок вложений составляет 3 года 6 месяцев. Минимальная сумма инвестиций — от 1 тыс. руб. (1 шт.), максимальная сумма не установлена.

Облигации зачисляются на брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Используя для приобретения облигации ИИС, физическое лицо может увеличить общий доход от вложений за счет получения налогового вычета по налогу на доходы физических лиц.

БСО можно продать досрочно в любой день проведения торгов на Московской Бирже по текущей цене.

Более подробно о предложении можно узнать на сайте Банка («Сбербанк» — Биржевые структурные облигации»).

Ваши вопросы Вы можете задать по бесплатному телефону колл — центра по брокерскому обслуживанию 8-800-100-99-79.