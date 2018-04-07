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Канатную дорогу в «Лужниках» откроют к ЧМ-2018
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Канатную дорогу в «Лужниках» откроют к ЧМ-2018 

Российская Газета 58 минут назад
Фото: Вести.Ru
Канатная дорога, которая соединит смотровую площадку на Воробьевых горах со стадионом «Лужники», откроют к чемпионату мира по футболу. Такой срок обозначил сегодня заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, тросы для дороги уже натянуты. Вскоре начнут устанавливать кабины. Поставлять их будет компания Lamborghini.
"В целом работы по канатной дороге идут в хорошем темпе, к лету, к началу чемпионата мира ее планируется запустить", — сказал руководитель стройкомплекса.
Напомним, что протяженность дороги составит 700 метров. На ней будут три станции: «Улица Косыгина», «Воробьевская» и «Лужники», кабины пойдут по малому и большому кругам. По малому кругу открытые кабины будут идти только по одному берегу Москвы-реки — этим маршрутом воспользуются спортсмены из школы «Воробьевы горы». А на длинном кругу запустят только закрытые кабины с местами для велосипедов. Пассажиры проедут над рекой, увидят десятки достопримечательностей города и при этом смогут воспользоваться аудиогидом. Путь до стадиона «Лужники» по канатке займет всего 5 минут, в то время как на машине это расстояние удастся преодолеть в лучшем случае за четверть часа.
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