Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО по итогам 2017 года снизилась до 29,5 млрд рублей

Чистая прибыль Совкомбанка за 2017 год составила 29,5 млрд рублей, что почти на 12% меньше аналогичного показателя за предыдущий год (33,6 млрд рублей в 2016-м). Об этом свидетельствуют данные отчетности финучреждения по МСФО.

Сокращение показателя, объясняют в кредитной организации, произошло в силу меньшей переоценки портфеля ценных бумаг в 2017 году (12 млрд рублей в 2017 году по сравнению с 17 млрд рублей в 2016-м).

Активы банка за 2017 год выросли на 22% и составили 689 млрд рублей. На их увеличение повлияли, в основном, рост портфеля ценных бумаг на 22%, а также — рост кредитного портфеля на 12%.

Чистая прибыль от регулярного банковского бизнеса (т. е. без учета неповторяющихся доходов) выросла в 2017 году на 19% до 20 млрд рублей по сравнению с 16 млрд рублей в 2016-м.

«Рост этого показателя соответствует росту активов. Совкомбанку удалось сохранить высокую рентабельность бизнеса, несмотря на снижение процентных ставок на рынке», — говорится в сообщении банка.

Рост чистого процентного дохода в 2017 году составил 19% (этот показатель вырос с 28 млрд рублей в 2016 году до 33 млрд в 2017-м), а чистого комиссионного дохода — на 41% в 2017 году (рост с 13 млрд рублей в 2016 году до 18 млрд в 2017-м).

Расходы на создание резервов по кредитному портфелю в 2017 году сократились до 4 млрд рублей с 5 млрд рублей в 2016-м, а стоимость риска в процентном отношении в 2017 году снизилась до 1,7% (в 2016-м — 2,3%). Покрытие проблемных кредитов созданными резервами увеличилось со 125% в 2016 году до 141% в 2017-м.