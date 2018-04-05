«Т Плюс» и «Ростех» обсудили строительство электростанций на основе сжигания мусора

«У них (у «Ростеха») есть технология, а у нас есть активы», — пояснил Паслер. Он уточнил, что стороны интересует участие в конкурсах на строительство мусоросжигающих заводов, генерирующих электроэнергию, в рамках совместного предприятия. Одна из идей предусматривает строительство таких заводов на площадке действующих теплоэлектростанций «Т Плюс».

По словам Паслера, предметно компании обсудят сотрудничество после того, как правительство примет решение о строительстве мусоросжигающего завода в регионах присутствия «Т Плюс». В «Ростехе» ТАСС подтвердили интерес к сотрудничеству с «Т Плюс».

Компании рассматривают сотрудничество в трех регионах — Ульяновской, Нижегородской и Свердловской областях. «Когда государством будут приняты решения по территориям, вернемся к этой истории», — отметил гендиректор «Т Плюс».

Структура «Ростеха» «РТ-Инвест» (на 25,01% принадлежит «Ростеху», на 74,99% — «Царицын капиталу» Андрея Шипелова ) в 2017 г. выиграла конкурсы на строительство пяти мусоросжигательных завода. Конкурсы были объявлены в рамках программы «Чистая страна», которую правительство утвердило в конце 2016 г.

Четыре из них появятся в Московской области , еще одна — в Татарстане . Окончание строительства запланировано на 2020-2022 гг. Строительство всех пяти заводов оценивалось в 150 млрд руб. «РТ-Инвест» заявляла, что планирует участвовать и в новых конкурсах на такие проекты.