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Банк «Таврический» снизил ставки по вкладам в рублях
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Банк «Таврический» снизил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Таврический» уменьшил ставки по вкладам в рублях на 0,2 процентного пункта.
«Накопительный» (от 50 тыс. рублей на полгода и год) в офисах банка доступен под 7—7,2% годовых в зависимости от срока и суммы, через онлайн-банк — под 7,1—7,3%.
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«Достижимый» (от 10 тыс. рублей на полгода и год) в офисах банка открывается под 7,2—7,4% в зависимости от срока и суммы, через онлайн-банк — под 7,3—7,5% годовых.
«Таврический Максимум» (от 10 тыс. рублей на три, шесть месяцев или год) в офисах банка привлекается под 7,5—7,6% в зависимости от срока, через онлайн-банк — под 7,6—7,7% годовых.
Проценты по вышеперечисленным вкладам выплачиваются в конце срока.
«Удобный» (от 50 тыс. рублей на полгода и год) в офисах банка размещается под 6,8—7% годовых в зависимости от срока и суммы, через онлайн-банк — под 6,9—7,1%.
Доходность вклада «Оптимальный» (от 10 тыс. рублей) при его открытии через офисы банка составляет 7,5% годовых при сроке полгода и 7,3% при размещении на год, через онлайн-банк — 7,6% и 7,4% соответственно.
Процентная ставка по «Премиальному» вкладу (от 5 млн рублей) снижена до 7,5% годовых при его оформлении на полгода и до 7,4% — на год.
По этим вкладам проценты выплачиваются ежемесячно.
Возможность внесения дополнительных взносов предусмотрена для вкладов «Удобный», «Накопительный» и «Достижимый».
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