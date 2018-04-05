Ещё
IRC приступит к освоению Сутарского железорудного месторождения в ЕАО в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

IRC приступит к освоению Сутарского железорудного месторождения в ЕАО в 2018 году 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Освоение Сутарского месторождения железной руды в рамках реализации второй очереди проекта строительства Кимкано-Сутарского ГОКа в Еврейской АО начнется в 2018 году, вложения оцениваются в 1,6 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ГОКа Юрий Макаров.
Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат — один из основных активов компании IRC (единственный производитель железной руды на Дальнем Востоке, основной акционер компании — золотодобывающая компания Petropavlovsk). В настоящее время разрабатывается Кимканское месторождение, ГОК работает на 70% мощности.
"Вовлечение Сутарского месторождения — это вторая очередь проекта ГОКа. На сегодняшний день стартовые капиталовложения в Сутару оцениваются в 1,6 млрд рублей. Ведутся проектно-изыскательские работы. Приступить к освоению планируется в этом году, заработать все должно в 2022 году", — сказал Макаров.
Он уточнил, что на Сутаре построят карьер, фабрику первичного обогащения и административно-бытовую часть. Глубокое обогащение руды и последующая отгрузка будет осуществляться на работающей обогатительной фабрике ГОКа и построенной для нее железнодорожной станции.
Макаров отметил, что с вовлечением в переработку руды с Сутарского месторождения производственные мощности ГОКа увеличатся с 3,2 млн тонн железорудного концентрата в год — на эти показатели предприятие планирует выйти во второй половине 2018 года — до 6,2 млн тонн. В целом, жизненным циклом предприятия, сообщил собеседник агентства, предусматривается поэтапное освоение Кимканского месторождения, разработка которого идет сейчас, а затем вовлечение Сутарского и Костеньгинского месторождений. Полная разведка этих месторождений уже выполнена, ресурсная база будет обеспечивать работу ГОКа порядка 80 лет.
Балансовые запасы железной руды Кимканского месторождения оцениваются в 134,3 млн тонн, Сутарского в 491,2 млн тонн, Костеньгинского — почти в 164 млн тонн. «Планируется осваивать и Гаринское месторождение (месторождение железной руды в Амурской области в 150 км к северу-востоку от Свободного — прим. ТАСС), если решится вопрос с его транспортной доступностью. Первоначально именно Гаринское месторождение должно было стать второй очередью проекта, но поскольку железная дорога между Бамом и Транссибом так и не начала строиться в соответствии с госпрограммой по развитию Дальнего Востока и Стратегией развития железнодорожного транспорта до 2030 года, мы заменили Гарь на Сутару. Тем не менее, для переработки и отгрузки руды Гари в корпусах Кимкана заложены мощности», — сказал Макаров.
ТАСС: последние новости
"Ъ": Дерипаска может войти в совет директоров "Норникеля" Президент РФ внес в Госдуму проект закона о совершенствовании судебной системы ФАС удовлетворила ходатайство по созданию СП "Яндекс.Маркета" и Сбербанка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье обвалились цены на дачи81
Войска ВВО подняты по тревоге66
«Крым захватим танками»186
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова109
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством73
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение