IRC приступит к освоению Сутарского железорудного месторождения в ЕАО в 2018 году

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Освоение Сутарского месторождения железной руды в рамках реализации второй очереди проекта строительства Кимкано-Сутарского ГОКа в Еврейской АО начнется в 2018 году, вложения оцениваются в 1,6 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ГОКа Юрий Макаров.

Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат — один из основных активов компании IRC (единственный производитель железной руды на Дальнем Востоке, основной акционер компании — золотодобывающая компания Petropavlovsk). В настоящее время разрабатывается Кимканское месторождение, ГОК работает на 70% мощности.

"Вовлечение Сутарского месторождения — это вторая очередь проекта ГОКа. На сегодняшний день стартовые капиталовложения в Сутару оцениваются в 1,6 млрд рублей. Ведутся проектно-изыскательские работы. Приступить к освоению планируется в этом году, заработать все должно в 2022 году", — сказал Макаров.

Он уточнил, что на Сутаре построят карьер, фабрику первичного обогащения и административно-бытовую часть. Глубокое обогащение руды и последующая отгрузка будет осуществляться на работающей обогатительной фабрике ГОКа и построенной для нее железнодорожной станции.

Макаров отметил, что с вовлечением в переработку руды с Сутарского месторождения производственные мощности ГОКа увеличатся с 3,2 млн тонн железорудного концентрата в год — на эти показатели предприятие планирует выйти во второй половине 2018 года — до 6,2 млн тонн. В целом, жизненным циклом предприятия, сообщил собеседник агентства, предусматривается поэтапное освоение Кимканского месторождения, разработка которого идет сейчас, а затем вовлечение Сутарского и Костеньгинского месторождений. Полная разведка этих месторождений уже выполнена, ресурсная база будет обеспечивать работу ГОКа порядка 80 лет.