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Продажи новых автомобилей в марте выросли на 14%
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Продажи новых автомобилей в марте выросли на 14% 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИАМО
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей выросли в марте 2018 года по сравнению с мартом 2017 года на 13,9%, до 157,3 тыс. штук, сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Комитет также озвучил прогноз по российскому рынку на 2018 год, согласно которому рынок может вырасти на 10% по итогам года, до 1,75 млн штук.
«Март, в котором уверенным темпом продолжился рост рынка, стал 12 месяцем в периоде непрерывного восстановления год к году. С этого момента будет значительно труднее, хотя с другой стороны гораздо более ценно для рынка, достичь существенного роста на постоянной основе. Участники рынка согласны, что дальнейший рост — наиболее вероятный сценарий на 2018 год. Прогноз членов АЕБ — улучшение общих продаж примерно на 10% по сравнению с 2017 годом до уровня 1,75 млн штук», — сказал глава комитета Йорг Шрайбер.
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