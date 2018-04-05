Продажи новых автомобилей в марте выросли на 14%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей выросли в марте 2018 года по сравнению с мартом 2017 года на 13,9%, до 157,3 тыс. штук, сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Комитет также озвучил прогноз по российскому рынку на 2018 год, согласно которому рынок может вырасти на 10% по итогам года, до 1,75 млн штук.