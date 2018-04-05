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«Мечел» в 2017 году увеличил выпуск стали на 1%, но снизил добычу угля на 9%
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«Мечел» в 2017 году увеличил выпуск стали на 1%, но снизил добычу угля на 9% 

Rambler News Service 32 минуты назад
Группа «Мечел» в 2017 году увеличила производство стали на 1% по сравнению с 2016 годом — до 4,27 млн тонн, но снизила добычу угля — на 9% до 20,64 млн тонн, сообщили в компании.
Производство чугуна упало на 1% до 4,03 млн тонн.
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