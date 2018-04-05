Николаев: приватизации «Почты России» не будет

Приватизации « Почты России » не будет, при этом почтовый монополист будет акционирован. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение Госдумы группой сенаторов и депутатов во главе

с руководителем Комитета палаты по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым

В отличие от правительственного законопроекта, поступившего в Госдуму ещё в 2014 году «депутатский» документ предусматривает закрепление ответственности за акционерным обществом за сохранность имущественного комплекса и нарушения трудовых отношений. Поправки депутатов строго запрещают увольнение сотрудников почты в связи с реорганизацией учреждения.

На состоявшейся в четверг в Госдуме пресс-конференции Николай Николаев отметил, что предлагаемый законопроект стал ответом на давно существующий в обществе запрос на реформирование государственной почтовой службы. «Наш законопроект предусматривает реорганизацию ФГУП „Почта России“ в непубличное хозяйственное общество, сто процентов акций которого будет принадлежать государству. При этом приватизация имущества, размещение акций на бирже или в каком-то ещё формате не предусматривается. Это чётко прописывается», — уточнил он. В случае, если в дальнейшем возникнет вопрос приватизации «Почты России», акционеры будут обязаны обратиться в парламент за принятием отдельного законопроекта.

Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева уточнила, что в этом случае акционерам придётся хорошенько постараться, чтобы убедить депутатов в необходимости данного шага. Возможным злоупотреблениям будут препятствовать предусмотренный законом широкий общественный контроль, а также регулярный аудит со стороны Счётной палаты

не пересекается с находящимся на стадии второго чтения проектом закона о почтовой связи. Первый отвечает

за имущественные вопросы, второй регламентирует деятельность почты.