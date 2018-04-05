Выручка «Мечела» в 2017 году выросла на 8%

По итогам 2017 г. «Мечел» получил выручку в размере 299,1 млрд руб., что на 8% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании. Показатель EBITDA увеличился на 23% до 81,1 млрд руб. Прибыль, приходящаяся на акционеров «Мечела», составила 11,6 млрд руб. «Высокий уровень цен на уголь оказал существенную поддержку результатам нашего добывающего дивизиона, — прокомментировал результаты генеральный директор «Мечела» Олег Коржов . — Металлургический дивизион в прошлом году работал в более сложных условиях, но к концу года ситуация стабилизировалась и дивизион достиг хороших результатов». Горнодобывающая и металлургическая компания «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Продукция компании поставляется Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку.