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Выручка «Мечела» в 2017 году выросла на 8%
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Выручка «Мечела» в 2017 году выросла на 8% 

Ведомости 32 минуты назад
По итогам 2017 г. «Мечел» получил выручку в размере 299,1 млрд руб., что на 8% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании. Показатель EBITDA увеличился на 23% до 81,1 млрд руб. Прибыль, приходящаяся на акционеров «Мечела», составила 11,6 млрд руб.
«Высокий уровень цен на уголь оказал существенную поддержку результатам нашего добывающего дивизиона, — прокомментировал результаты генеральный директор «Мечела» Олег Коржов. — Металлургический дивизион в прошлом году работал в более сложных условиях, но к концу года ситуация стабилизировалась и дивизион достиг хороших результатов».
Горнодобывающая и металлургическая компания «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Продукция компании поставляется Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку.
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