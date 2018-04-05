ФСК инвестирует 2,5 млрд рублей в ремонтную программу в центральной России в 2018 году

ФСК ЕЭС (входит в «Россети» ) направит в 2018 году на выполнение мероприятий ремонтной программы в Центральной России (в регионах обслуживания филиала компании МЭС Центра) 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении ФСК. Как отмечает компания, реализация ремонтной программы повысит надежность электроснабжения регионов с населением свыше 40 млн человек. В зоне ответственности МЭС Центра реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, направленных на повышение надежности электроснабжения регионов, обеспечение технологических возможностей для присоединения к сетям новых потребителей. В 2018 году продолжатся работы по выдаче мощности Нововоронежской АЭС-2, реконструкция объектов Московского энергокольца (подстанций 500 кВ «Ногинск», «Трубино», «Пахра»), а также подстанций 220 кВ «Ока» в Серпуховском районе Подмосковья и «Правобережная» в Липецкой области