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Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по автокредитам до 9,9%
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Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по автокредитам до 9,9% 

АиФ 53 минуты назад
Фото: АиФ
Процентная ставка действует при покупке новых автомобилей по программе «АВТОПАРТНЕР. Финансовая защита с GAP» при следующих условиях: первоначальный взнос от 40% от стоимости автомобиля, сумма кредита — от 100 тысяч до 3 млн рублей, срок — от 1 года до 5 лет. Необходимым условием также является оформление договора GAP страхования («Гарантия сохранения стоимости транспортного средства»).
«АВТОПАРТНЕР. Финансовая защита с GAP»–новая программа из линейки «Автопартнер» Банка УРАЛСИБ. Специальные условия кредитования распространяются на автомобили, реализуемые через официальных дилеров — партнеров Банка.
Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования. По итогам 2017 года Банк вошел в ТОП-15 рейтинга банков (12 место) по объему розничного автокредитования по версии портала Banki.ru. В рейтинге банков по объему портфеля автокредитов на 1.01.2018 г. Банк УРАЛСИБ занял 13 место — с портфелем в размере 8,7 млрд рублей. Также УРАЛСИБ входит в ТОП-10 банков по объему и количеству выданных автокредитов с госсубсидированием. В 2017 году было выдано 3,4 тысячи субсидированных кредитов на сумму 1,9 млрд рублей.
Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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 Ещё 2 источника 
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