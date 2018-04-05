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Генбанк снизил ставки по потребительским кредитам
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Генбанк снизил ставки по потребительским кредитам 

Банки.ру 53 минуты назад
Генбанк снизил процентную ставку по потребительским кредитам на 0,5—1 процентный пункт.
Теперь «Доступный» кредит на любые цели для наемных работников и нотариусов выдается под 18,5—19,5% годовых, для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса — под 18,5—20,5% годовых. Минимальная сумма составляет 30 тыс. или 300 тыс. рублей соответственно, максимальная — 1 млн рублей независимо от категории заемщика.
По программе «Рефинансирование» работники по найму и нотариусы могут получить денежные средства по ставке от 16,5% до 17,5% годовых. При выдаче кредита ставка увеличивается на 1,5 п. п. (ранее — на 2,5 п. п.) и сохраняется до подтверждения заемщиком целевого использования кредита. Для ИП и собственников бизнеса проценты начисляются по ставке от 17,5% до 19,5% годовых. До момента подтверждения целевого использования кредита ставка будет выше на 1 п. п. Размер заимствования не должен превышать 500 тыс. рублей.
Продуктовый виджет
По «Пенсионному» кредиту ставка варьируется от 18% до 19% годовых. Сумма кредита ограничена 300 тыс. рублей.
«Помимо корректировки процентных ставок банк упразднил «Социальный» кредит, который предназначался для работников бюджетной сферы и госслужащих. Вместо этого, по кредитам «Доступный» и «Рефинансирование» появилась скидка в размере 0,5 процентного пункта для лиц, указанных категорий. Если у клиента есть несколько источников дохода, то применяется максимальная процентная ставка, соответствующая категории учтенного дохода», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Финансирование предоставляется на срок до пяти лет, а для пенсионеров — до трех лет. Залог имущества не требуются. Поручительство предоставляется по желанию заемщика или по требованию банка. Личное страхование оформляется по усмотрению клиента и не влияет на размер процентной ставки. Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).
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