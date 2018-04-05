В Перми появится два новых автобусных маршрута: публикуем карту

В этом году власти города планируют запустить два новых автобусных маршрута. Один из них будет курсировать между железнодорожными станциями Пермь II и Пермь I.

Новый автобусный маршрут №2 будет ходить в прямом направлении по улицам Ленина, Петропавловской, Комсомольскому проспекту и Монастырской. В обратном направлении автобусы будут следовать по улицам Монастырской, Комсомольскому проспекту и Ленина, сообщает Business Class.

Выбрать перевозчика мэрия собирается после обсуждения изменений с депутатами городской думы Перми. По данным издания Business Class, новый автобус может заработать с 1 августа 2018 года.

— После того, как будут внесены изменения, вопрос о финансировании проведения аукциона на автобусный маршрут №2 будет вынесен на рассмотрение пермской городской Думы , — пояснили 59.ru в администрации Перми. — При выделении средств из бюджета будет проведен аукцион.

Еще один автобусный маршрут власти планируют запустить в Мотовилихинском районе. Маршрутное такси №12т свяжет микрорайон Ива и улицу Грачева. Микроавтобусы будут следовать по улицам Уинской, Макаренко, бульвару Гагарина, Крупской, КИМ, Грачева.

— Автобусный маршрут №12т, после включения его в перечень муниципальных маршрутов, планируется выставить на открытый конкурс, — добавили в мэрии.

Ранее власти города планировали создание шести новых автобусных остановок.