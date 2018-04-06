На Пасху в Перми изменится движение автобусов и троллейбусов

Как сообщили в пресс-службе пермской мэрии, на Пасху в Перми меняется движение автобусов и троллейбусов. Общественный транспорт, проезжающий вблизи городских кладбищ, будет делать остановки.

«7 и 8 апреля изменится схема движения автобусного маршрута №39 «Микрорайон Оборино — Драмтеатр», — проинформировали в департаменте дорог и транспорта администрации Перми. — Маршрут при следовании по улице Якутская будет заезжать к Северному кладбищу по улице Красноборская. Движение изменится в оба направления. На линии будут работать три автобуса».

Автобусные маршруты №1, 5, 13, 14, 25, 43, 67, 75 и троллейбусные №8, №13 будут останавливаться на Южной дамбе, на маршруте их движения появится остановочный пункт «Кладбище „Южное“.

Для автобусных маршрутов №49, №53 вводится дополнительный остановочный пункт „Кладбище „Верхне-Курьинское“. Для автобусных маршрутов №22, 32 будет работать остановочный пункт „Кладбище „Головановское“.