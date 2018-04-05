Розничные продажи в еврозоне выросли меньше прогноза

Москва, 5 апреля — «Вести. Экономика». Розничные продажи в еврозоне в феврале выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).

Фото: EPA-EFE/Paco Campos

В годовом выражении розничные продажи выросли на 1,8%. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали более значительный рост — на 0,5% и 2,2% соответственно. Согласно пересмотренным данным, в январе розничные продажи снизились на 0,3% относительно предыдущего месяца, а не на 0,1%, как сообщалось ранее. Оценка роста в годовом выражении снижена с 2,3% до 1,5%.

Источник: Eurostat

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в еврозоне в феврале увеличились на 0,8% относительно января, когда было зафиксировано снижение на 0,7%. Рост показателя в годовом выражении составил 1,2% в феврале после нулевого роста месяцем ранее. Объемы реализации непродовольственных товаров сократились на 0,5% после нулевого роста в январе. Относительно февраля 2017 года продажи непродовольственных товаров увеличились на 2,3%. В январе показатель вырос на 3% в годовом выражении. Продажи текстиля, одежды и обуви снизились на 0,2% после падения на 1,1% месяцем ранее. В годовом выражении снижение продаж товаров из этой категории усилилось с 0,6% в январе до 1,3% в феврале. Продажи автомобильного топлива в феврале повысились на 0,9% относительно предыдущего месяца после снижения на 0,1% в январе. В годовом выражении продажи топлива сократились на 0,1% после падения на 1% в явнаре. Розничные продажи в 28 странах ЕС в феврале выросли на 0,2% по сравнению с январем и на 2% в годовом выражении.