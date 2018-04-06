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США ввели новые санкции против России
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США ввели новые санкции против России 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 6 апреля — «Вести. Экономика». Минфин США опубликовал санкционный список против России: в нем указаны 38 российских бизнесменов, чиновников и компаний.
В списке указны Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Владимир Богданов, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, Алексей Миллер, Андрей Костин, Михаил Фрадков и другие сообщается в опубликованном заявлении Минфина США. В список санкций внесены компании: En+ Group, группа «ГАЗ», "РусАл", «Базовый элемент», "Евросибэнерго", группа «Ренова», "Газпром бурение". Как сообщали «Вести. Экономика», в середине февраля специальный прокурор США Роберт Мюллер предъявил обвинения во вмешательстве в политическую систему США 13 гражданам РФ и трем российским компаниям. Обвинение было выдвинуто по восьми статьям, включая сговор против США и интернет-мошенничество. Обвинения, в частности, были предъявлены Агентству интернет-исследований и компаниям Concord Management and Consulting и Concord Catering бизнесмена Евгения Пригожина. В январе Минфин США представил конгрессу «кремлевский доклад», в котором упоминается 210 имен. В «кремлевский список» вошли 114 высокопоставленных российских чиновников и глав госкомпаний, а также 96 бизнесменов с состоянием более $1 млрд
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