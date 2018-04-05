Рынок подержанных грузовиков в РФ в январе-феврале упал на 4%

За два месяца текущего 2018 года рынок подержанных грузовых автомобилей в России снизился на 4% и составил 36,5 тысячи штук, сообщает Аналитическое агентство «Автостат». Более четверти рынка подержанных грузовиков составляют машины отечественного производителя KAMAZ : за два месяца было перепродано 9,5 тысячи экземпляров, падение составило 3,5% по отношению к январю-февралю 2017 года. На втором месте — российский бренд GAZ, продажи составили 3,5 тысячи машин, падение к прошлому аналогичному периоду составило 8%. На третьем месте — белорусский производитель MAZ, было продано 3,1 тысячи машин, снижение к прошлому периоду — 7%.