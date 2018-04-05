Ещё
Рынок подержанных грузовиков в РФ в январе-феврале упал на 4%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок подержанных грузовиков в РФ в январе-феврале упал на 4% 

Прайм 1 час назад
За два месяца текущего 2018 года рынок подержанных грузовых автомобилей в России снизился на 4% и составил 36,5 тысячи штук, сообщает Аналитическое агентство «Автостат».
Более четверти рынка подержанных грузовиков составляют машины отечественного производителя KAMAZ: за два месяца было перепродано 9,5 тысячи экземпляров, падение составило 3,5% по отношению к январю-февралю 2017 года.
На втором месте — российский бренд GAZ, продажи составили 3,5 тысячи машин, падение к прошлому аналогичному периоду составило 8%.
На третьем месте — белорусский производитель MAZ, было продано 3,1 тысячи машин, снижение к прошлому периоду — 7%.
Прайм: последние новости
Прогноз результатов "Мечела" за 2017 г: чистая прибыль вырастет в 2 раза, - Аналитики компании "Атон" Дерипаска выдвинут в совет директоров "Норникеля" впервые с 2012 года, - Аналитики ВТБ Капитал Проект об освобождении банков вне групп составлять отчетность по МФСО внесен в Госдуму
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма123
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова73
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции226
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»553
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании103
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение