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«Газпром» ничего не потеряет, оставив литовский рынок, заявил эксперт
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«Газпром» ничего не потеряет, оставив литовский рынок, заявил эксперт 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
ВИЛЬНЮС, 5 апр — РИА Новости. Для России не только Литва, но и Прибалтика в целом не является приоритетным регионом поставок, поэтому "Газпром" сможет без проблем от них отказаться. Об этом в беседе со Sputnik Литва заявил директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев.
В рамках прошедшего в Вашингтоне саммита США и стран Балтии операторы терминалов сжиженного природного газа из Литвы и Соединенных Штатов подписали меморандумы о сотрудничестве.
Ожидается, что соглашения будут способствовать продвижению американского СПГ на европейском рынке, а балтийские потребители в итоге смогут покупать газ по «более низким ценам». Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что сделан еще один шаг «в стремлении покончить с шестидесятилетней монополией России на поставки газа».
По словам Разуваева, США всеми силами стремятся вытеснить «Газпром» с европейского рынка и зарабатывать на этом.
"Что касается потребителей, то, во-первых, страны НАТО все союзники США и не так свободны в своем выборе. Ну и если рассматривать Россию и «Газпром» в качестве недружественной страны, лучше всего, конечно же, все-таки от поставок газа не зависеть", — пояснил эксперт.
"И самому «Газпрому» литовский рынок и вообще Прибалтика — абсолютно не приоритетная история. Ему по большому счету все равно. «Газпром» без проблем отказался от украинского рынка, а он был достаточно большим, правда, частично через реверс идет этот газ. Поэтому у этой истории намного больше все-таки политики, чем экономики", — заключил Разуваев
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