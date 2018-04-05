Участники рынка ОФЗ поверили с рост инфляции, — Аналитики Райффайзенбанка

Прайм: последние новости

Прогноз результатов "Мечела" за 2017 г: чистая прибыль вырастет в 2 раза, - Аналитики компании "Атон"

Дерипаска выдвинут в совет директоров "Норникеля" впервые с 2012 года, - Аналитики ВТБ Капитал

Проект об освобождении банков вне групп составлять отчетность по МФСО внесен в Госдуму