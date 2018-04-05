Ещё
Участники рынка ОФЗ поверили с рост инфляции, — Аналитики Райффайзенбанка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участники рынка ОФЗ поверили с рост инфляции, — Аналитики Райффайзенбанка 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Однако для реализации всего предложения Минфину пришлось предоставить заметную премию к рынку: реальная доходность по цене отсечения составила 2,99%, что на 27 б.п. ниже реальной доходности 52001 и транслируется в ценовой дисконт 2 п.п. Это соответствует ожидаемой инфляции в долгосрочной перспективе на уровне 4,05% (10-летние бумаги предлагают YTM 7%). Среди удовлетворенных заявок большие объемы (4,74 млрд руб.) пришлись на цены 96,26% и 96,3696% от номинала (4,74 млрд руб. и 2,1 млрд руб., соответственно), что может свидетельствовать об ограниченном круге покупателей. Наличие премии и неудовлетворенный спрос свидетельствуют о том, что основная часть инвесторов рассчитывала на еще большую реальную доходность, считая таким образом, что инфляция будет оставаться преимущественно ниже 4%. Стоит отметить, что котировки 52001 вчера поднялись на 0,3 п.п. (до 99,3%, что соответствует реальной доходности 2,66%). Также на вторичных торгах подорожали и 52002 до 96,7%. Мы считаем, что до конца года этот выпуск подорожает до 99-100% от номинала, если наши предположения по восстановлению инфляции реализуются.
Прайм: последние новости
Прогноз результатов "Мечела" за 2017 г: чистая прибыль вырастет в 2 раза, - Аналитики компании "Атон" Дерипаска выдвинут в совет директоров "Норникеля" впервые с 2012 года, - Аналитики ВТБ Капитал Проект об освобождении банков вне групп составлять отчетность по МФСО внесен в Госдуму
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма122
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова72
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции225
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»553
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании105
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение