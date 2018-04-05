Международные резервы РФ за неделю сократились на $0,1 млрд

Международные резервы РФ за неделю снизились на 0,02% и по состоянию на 30 марта составили 457,7 миллиарда долларов против 457,8 миллиарда долларов на 23 марта, сообщил Банк России

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ . Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов. По состоянию на 21 апреля 2017 года международные резервы РФ достигли уровня в 400 миллиардов долларов впервые с декабря 2014 года.